Drei Monate unerlaubter Aufenthalt

Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein 40-Jähriger mazedonischer Staatsangehöriger überprüft. Er hält sich länger in Deutschland auf, als er dürfte.

Am Dienstag unterzogen Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg an der Rastanlage Leipheim einen Sprinter einer Kontrolle. Bei der anschließenden Kontrolle der Insassen kam zum Vorschein, dass ein 40-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger sich knapp drei Monate unerlaubt in Deutschland aufhielt. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren aufgrund des unerlaubten Aufenthalts nach dem Aufenthaltsgesetz ein und er musste eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen. Anschließend wurde er aufgefordert, Deutschland auf direktem Weg zu verlassen. (AZ)