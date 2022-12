Drogen beeinträchtigen einen 23-jährigen Autofahrer auf der A8

Einen Tag nach dem Konsum hatten Drogen immer noch merklich Einfluss auf die Fahrfähigkeit eines jungen Autofahrers. Ihn erwartet eine Anzeige.

Unter deutlichem Drogeneinfluss war ein 23-jähriger Autofahrer, den Kräfte der Autobahnpolizei Günzburg am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr an der Tank- und Rastanlage in Leipheim mit seinem Wagen stoppten. Der Mann war auf der A8 in Richtung München unterwegs. Die Streife stellte Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Obwohl er gegenüber der Streife versicherte, dass er noch nie Betäubungsmittel konsumiert habe, fiel sein Drogenvortest positiv auf THC aus. Letztendlich gab der junge Mann zu, dass er am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Joint geraucht hatte. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und in den kommenden Wochen wird ihm ein Bußgeldbescheid zugestellt werden. (AZ)