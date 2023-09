Leipheim

vor 54 Min.

Drohende Insolvenz bei Gebäudereinigungsfirma Kenter: Wie es weitergeht

Die Gebäudereinigungsfirma Kenter in Leipheim möchte sich durch ein Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung retten.

Plus Der Firma Kenter aus Leipheim geht es finanziell schlecht. Grund für die Schieflage sind unter anderem offene Forderungen an den Bund nach Maskenlieferungen.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Die Leipheimer Gebäudereinigungsfirma Kenter befindet sich in einer akuten Liquiditätskrise. Bis vor etwa einem halben Jahr hat sich diese Situation noch gar nicht abgezeichnet. Grund für die finanzielle Schieflage ist mitunter ein laufendes Verfahren gegen die Bundesrepublik. Die Firma Kenter war eines von mehr als 180 Unternehmen, das zu Beginn der Pandemie Masken an den Bund geliefert hat. Jetzt geht es um offene Forderungen im Zusammenhang mit diesem Maskenverkauf. Das Unternehmen reichte laut Geschäftsführer Rainer Kenter eine Millionenklage gegen die Bundesrepublik ein. Andererseits belasteten auch erhebliche Anfangsinvestitionen in Reinigungsroboter und folglich eine verzögerte Investitionsrendite das Unternehmen. Dem Antrag für ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung gab das zuständige Amtsgericht Neu-Ulm Ende August statt. Für Kenter ist das eine gute Nachricht.

Die Tatsache, dass die Eigenverwaltung bewilligt wurde, bedeutet für die Geschäftsführung, dass es weitergeht und die erforderlichen Instrumente vorhanden sind, um das Unternehmen aus der Krise zu führen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen