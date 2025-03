Drucker in Wohnung geht in Flammen auf

In einem Mehrfamilienhaus in Leipheim hat am späten Dienstagnachmittag ein Drucker Feuer gefangen. Gegen 16:50 Uhr die Polizei und die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Herrenbreite gerufen, heißt es in einem Pressebericht der Polizei. Zeugen nahmen eine Rauchentwicklung aus einem geöffneten Fenster wahr. Die Feuerwehr stellte in der betroffenen Wohnung einen brennenden Drucker fest. Die Einsatzkräfte konnten das brennende Gerät zügig ablöschen. Durch den Gerätebrand wurde das betroffene Zimmer stark verrußt. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. (AZ)

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis