Leipheim

12:00 Uhr

Vortrag: Landwirtschaft und Rente – geht das überhaupt?

Plus Der Bayerische Bauernverband spricht in Leipheim zum Thema Hofübergabe und was zum Gelingen einer Nachfolgeregelung nötig ist.

Von Josef Wiedemann Artikel anhören Shape

Ist der Schritt in Richtung Rente schon bei einem Arbeitnehmer nicht immer einfach, so ist er für einen Bauern, der zugleich Unternehmer ist, noch viel schwieriger. In Leipheim fand auf der Straußenfarm vom Bayerischen Bauernverband ein Seminar zur Hofübergabe statt. Wenn ein Bauer in Rente geht, dann sind viel mehr Fragen zu klären, als woher bekomme ich wie viel Geld und wo muss ich mich überall ummelden.

Er muss zusätzlich die Übergabe des Unternehmens regeln. Das bedeutet, dass in den Vorgang die ganze Familie mit eingebunden werden muss. Damit wird dieser Vorgang sehr komplex und muss gut vorbereitet sein, weil oft auch die Erbregelungen mit getroffen werden. In der Regel sind mindestens zwei Familien von dem Vorgang betroffen - die des Übergebers und die des Übernehmers. Wenn vorhanden, dann auch dessen Geschwister, da die Hofübergabe in die Erbregelung mit aufgenommen werden muss. Damit wurde eine Fülle von Themen beim Hofübergabeseminar des BBV behandelt.

