Ein moderner bayerischer Abend mit Sara Brandhuber in Leipheim

Plus Die ausgezeichnete Musikkabarettistin liefert einen umjubelten Auftritt im Leipheimer Zehntstadel. Sie singt unter anderem über einen Soldaten im Schlafanzug.

„Sie ist eine Person mit Ausstrahlung. Es war textlich originell und auch musikalisch gut“ - so beschreibt eine Frau aus dem Publikum den Abend im Leipheimer Zehntstadel mit Sara Brandhuber. Ihre musikalische Karriere begann in Rockbands, aber dann merkte sie, dass man die lustigen Sachen in den Texten dann nicht so gut versteht, erzählt Brandhuber nach dem Konzert. Jetzt begleitet sie sich nur mit akustischer Gitarre, dazu gelegentlich Mundharmonika und Kazoo. Sie ist vom Nacken bis zu den Hacken tätowiert, was sie auf der Bühne dazu sagt, entspricht der Wahrheit: „Ich habe eine ganz weiße Haut, aber ich liebe bunte Farben.“ Der Liebe wegen ist sie von Niederbayern nach Oberbayern umgezogen. Im bayerischen Dialekt singt sie, weil dieser sehr melodisch ist und es ihr leicht fällt, so zu reden, wie ihr der Schnabel gewachsen ist.

Das Titellied ihrer aktuellen CD „Gschneizt und kampelt“ bewegt sich musikalisch zwischen Boarischem und Blues. Es handelt von Personen, die nicht der Situation angemessen gekleidet sind. Zum Beispiel von einem Soldaten, der im Schlafanzug zum Stubenappell antritt. Sie rechtfertigen sich mit „I hob mi gschneizt und kampelt“. In einem Walzer spinnt Brandhuber einen Spruch von ihrer Uroma weiter. Dieser lautete: „Je höher die Berg, umso scheener die Gams, je schöner die Männer, umso depperter sans.“ Eine Strophe lautet: „Je mehra da Pfarrer in der Predigt verzoilt, umso mehra wird später im Wirtshaus drüben bstellt.“

Aus Ti amo wird in Leipheim "Du hast ein Tier am Ohr"

In einem Medley präsentiert sie internationale Hits mit neuen bayerischen Texten. Aus „Rama Lama Ding Dong“ macht sie eine Geschichte von einem Lama. Dieses ist enttäuscht, dass sich alle nur noch für Alpakas interessieren. Also haut es den Alpakas bei einem Wrestling-Abend auf die Glocke und es macht „Lama Lama Ding Dong“. Aus „Ti amo“ wird „Du hast ein Tier am Ohr“. Darin bemerkt sie eine Zecke am Ohr ihres Mannes, als dieser aus dem Wald nach Hause kommt.

Zwischen und während den Musikstücken erzählt sie unterhaltsame Geschichten. Eine davon handelt von ihrer Uroma, die ihr als Kind gern Süßigkeiten gab. Erst als erwachsene Frau fand Sara heraus, dass diese teilweise 30 Jahre über dem Mindesthaltbarkeitsdatum waren. So war es für sie als Kind normal, dass Gummibärchen hart waren und nicht weich und das Gelee-Bananen ein dickes weißes Fell hatten. Immer wieder erntet sie großen Applaus.

Die Zugabe ist ein richtiger Fetzer aus ihrer Rock ’n’ Roll Zeit. In diesem Lied macht sie sich Gedanken, wie wohl die bayerische Redewendung „Jetzt weard´s hint höher wia vorn“ entstanden sein könnte. Vielleicht sind die Wildecker Herzbuben vorne in einem Bus eingestiegen, worauf sich das Heck des Fahrzeugs erhob. Vielleicht kommt der Spruch aber auch von einer missglückten Schönheitsoperation. Dabei saugte der plastische Chirurg Fett aus den Brüsten ab und beförderte es ins Hinterteil.