Leipheim

12:00 Uhr

Einblicke in die Hightech-Mühle der Firma Mühlschlegel in Leipheim

Plus 25.000 Tonnen Beton ragen 52 Meter hoch über dem Areal Pro in Leipheim. So läuft die Mehlproduktion der Zukunft in der Hightech-Mühle der Firma Mühlschlegel ab.

Von Felix Gnoyke

Das sechsthöchste Bauwerk im Landkreis Günzburg steht auf dem Areal Pro. 52,6 Meter hoch ist der „Turmbau zu Leipheim“. Laut Geschäftsführer Peter Mühlschlegel handelt es sich um das „größte Investment aller Zeiten“ der Firma Mühlschlegel. Die ist für ihre Marken Weltgold und Ulmer bekannt, unter deren Namen sie Mehl und Paniermehl produzieren und vertreiben. Der Silokomplex in Leipheim ist der vierte Standort des deutschlandweit agierenden Familienunternehmens und einer der modernsten Deutschlands. Doch wie läuft die Produktion in so einer hochmodernen Mühle ab?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen