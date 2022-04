Einbrecher erbeuten in Leipheim teure Maschinen aus geparktem Auto

Erst brachen Unbekannte in eine Scheune ein, um dann aus einem abgestellten Auto hochwertige Werkzeugmaschinen zu klauen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Leipheim wurde zwischen 1. und 4. April in der Von-Besserer-Straße ein Auto aufgebrochen, das in einer Scheune abgestellt war. Anschließend entwendeten die bislang unbekannten Personen laut Polizei mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen im Wert von ungefähr 1000 Euro aus dem Fahrzeug.

Einbrecher in Leipheim: Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zu den Täterinnen oder Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)