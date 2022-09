Einbrecher scheitern in Leipheim an gesicherter Kellertüre

Nach einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus in Leipheim bittet die Polizei um Hinweise. Eine sichere Türe stoppt das Vorhaben.

Eine einbruchssichere Kellertüre bietet Schutz. Diese Erfahrung haben Anwohner eines Reihenhauses in der Maximilianstraße in Leipheim gemacht. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Mitternacht versuchten bislang unbekannte Personen, sich Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Außer Hebelspuren und einem Schaden an der Kellertüre misslang das Vorhaben. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)