Einbrecher stehlen Schmuck und Uhren aus einem Haus in Leipheim

Auf Uhren und Schmuck haben es bislang unbekannte Personen abgesehen, die in Leipheim in ein Einfamilienhaus einbrechen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm sucht bislang unbekannte Personen, die in Leipheim Beute in einem Einfamilienhaus gemacht haben. Die Tat hat sich laut Kripo zwischen Samstag, 25. Dezember, gegen 14.30 Uhr, bis Dienstag, 28. Dezember, gegen 17 Uhr, im Freudenberger Weg ereignet. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentüre auf, um so in das Haus zu gelangen.

Uhrensammlung und Schmuck in Leipheim gestohlen: Polizei ermittelt

Dann entwendeten sie eine Uhrensammlung sowie Schmuckstücke. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Günzburg und den Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Sachdienliche Hinweise bitte an die Telefonnummer 0731/80130. (AZ)