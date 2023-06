Leipheim

Einbrecher versuchen Tresor in Leipheim zu öffnen

Nach Betriebsschluss sind Unbekannte in eine Autowaschstraße in Leipheim eingedrungen.

Die Täter sind in eine Leipheimer Waschstraße eingedrungen. Was sie erbeutet haben. Und was nicht gelungen ist.

Es muss irgendwann zwischen dem späten Donnerstagabend und Freitagmorgen geschehen sein: Bisher unbekannte Täter verschafften sich laut Polizei in diesem Zeitraum Zugang zu einer Waschstraße. Die Täter durchwühlten einen Büroraum, hebelten einen Wechselautomaten auf und entwendeten das Münzgeld aus dem Automaten. Außerdem versuchten sie, einen Tresor zu öffnen. Dieser Versuch misslang jedoch. Neben einem Computer wurde ein Geldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich erbeutet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

