Eine Engstelle in Leipheim wird teuer

Bei einem frontalen Zusammenstoß in der Leipheimer Römerstraße spielen geparkte Autos eine Rolle. Der entstandene Sachschaden ist hoch.

Am späten Freitagnachmittag befuhr ein Mann mit seinem Wagen die Römerstraße in Leipheim in südlicher Richtung. Da die Straße in seiner Fahrtrichtung durch geparkte Fahrzeuge verengt war, musste er anhalten, um ein entgegenkommendes Auto durchfahren zu lassen. Als er danach mit seinem Wagen an den geparkten Fahrzeugen vorbeifahren wollte, übersah er einen weiteren, ihm in der Engstelle entgegenkommenden Pkw. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zum Frontalzusammenstoß, bei dem der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. (AZ)