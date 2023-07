Einsatz in Leipheim: Fliegerbombe wird spätnachmittags entschärft

Auf dem Gelände des früheren Fliegerhorsts in Leipheim ist schon wieder eine 250 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe gefunden und entschärft worden.

Auf einem Areal in der Gustav-Stresemann-Straße in Leipheim wurde am Donnerstagnachmittag bei Baggerarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um eine amerikanische Fliegerbombe mit einem Gewicht von etwa 250 Kilogramm. Vor dem Abtransport musste die Bombe entschärft werden. Nachdem der Sicherheitsbereich von den Einsatzkräften der Polizei im Umkreis von 300 Meter um die Fundstelle geräumt worden war, wurde das Kriegsrelikt durch die Spezialisten vom Sprengkommando München durch den Ausbau der Zündvorrichtung unschädlich gemacht.

Entwarnung nach drei Stunden: Sprengkommando entschärfte Fliegerbombe

Für die dort ansässigen Firmen hieß das ab 16.30 Uhr, für knapp drei Stunden erst einmal Pause machen. Auch der Straßenverkehr im Umfeld des Fundortes war durch die notwendigen Sperrungen für rund eine Stunde beeinträchtigt. Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiinspektion Günzburg Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn. Ein Rettungswagen wurde vorsorglich vor Ort bereitgehalten. Die Stadt Leipheim und die Polizeiinspektion Günzburg koordinierten den Einsatz in enger Absprache. Es ist nicht der erste Fund dieser Art. Bereits in den Monaten März und Mai wurden im gleichen Areal eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (AZ)