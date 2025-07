Erfolge für die Leipheimer Tennismannschaften

Vor kurzem konnten die Bambini 1 des VFL Leipheim im Spitzenspiel auf dem heimischen Hartplatz gegen den TSV Pfuhl III mit 4:2 gewinnen und haben damit die alleinige Tabellenführung übernommen. Niklas Hofer an Nummer 1 und Emil Sendler an Nummer 2 setzten ihre Siegesserie fort und gewannen ihre Einzel souverän mit 6:0 6:0 bzw. 6:0 6:2 und bleiben weiter ohne Satzverlust. Nachdem es 2:2 nach den Einzeln stand, mussten die Doppel entscheiden. Sowohl Niklas Hofer/Emily Hörbrand (6:1 6:3) sowie Emil Sendler/Maya Rodgers (7:6 6:4) behielten die Nerven und gewannen die Partie schließlich verdient mit 4:2. Die Bambini 2 spielten gegen den TC Bühl. Der an Nummer 1 gesetzte Maximilian Zimmermann zeigte erneut eine starke Leistung und gewann souverän mit 6:1 und 6:1. Gemeinsam mit Fabian Maier gewann er auch das Doppel mit 6:1 und 6:2. Insgesamt ging die Partie aber mit 2:4 an TC Bühl. Die Leipheimer Herren schlugen völlig verdient und souverän den Neu-Ulmer TK Blau-Weiß II. Bereits nach den Einzeln war die Partie entscheiden. Alle Einzel wurden gewonnen. Ohne Satzverlust gewannen Zejun Zhang (6:0 6:1), Michael Wojnarowicz (7:6 6:0), Markus Peter (6:3 6:1), Marcel Heller (6:3 6:1) und Holger Peters (6:0 6:0). Lediglich Martin Schmid musste in den Matchtiebreak, den er aber klar mit 10:3 für sich entschied. Auch die anschließenden Doppelpaarungen Zhang/Wojnarowicz, Peter/Schmid und Heller/Peters gewannen ihre Matches ohne Satzverlust. Den Schwung dieser Partie wollen die Leipheimer für die kommenden Aufgaben mitnehmen.

