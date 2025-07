Erfolgreiche Absolventen an der Montessori Schule

Die Neunt- und Zehntklässler der Montessori Schule in Günzburg feiern mit etwa 150 Gästen ihren Abschluss zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss und Mittleren Bildungsabschluss. „So viele Einser vor dem Komma gab‘s noch nie“, freut sich Schulleiterin Gabriele Seitz und erklärt weiter, dass sich nun einige der Jugendlichen auf den Weg zum Abitur machen wollen und weiterführende Schulen besuchen werden. Die 27 Absolventinnen und Absolventen sind erst in der Nacht von ihrer Abschlussfahrt nach Rügen zurückgekehrt und durften dann am Freitagmorgen ihre Zeugnisse im Rahmen einer Feierstunde in Empfang nehmen. Der Ball am Abend wurde dann von der Tanzschule Panorama aus Günzburg begleitet, in der die Klasse zwei Wochen lang die Grundlagen der Standard- und Gruppentänze kennenlernen durfte. Ausgelassen wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

