Erfolgreicher Auftakt in der Musikschmiede der Stadtkapelle Leipheim e.V.

Vor Kurzem öffnete die Musikschmiede ihre Türen für interessierte Familien. Beim "Tag der offenen Musikschmiede" konnten Kinder und Eltern die Räumlichkeiten erkunden und sich über die musikalischen Angebote informieren. Im Mittelpunkt standen die Programme "Musikfantasie" ab vier Jahren sowie der Blockflötenunterricht ab fünf Jahren. Beide Angebote ermöglichen einen frühen Zugang zur Welt der Musik und fördern spielerisch das musikalische Verständnis. Nur wenige Tage später wurde es dann praktisch: Beim Instrumenten schnuppern durften die Kinder selbst aktiv werden und verschiedene Instrumente wie Klarinette, Querflöte und Saxophon ausprobieren. Viele hielten zum ersten Mal ein Instrument in den Händen und entlockten ihm erste Töne. Die Veranstaltung bot eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Wahl des passenden Instruments für den weiteren musikalischen Weg. Mit diesen Veranstaltungen setzt die Stadtkapelle Leipheim e.V. ein starkes Zeichen für die Förderung junger Talente. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.stadtkapelle-leipheim.de.

