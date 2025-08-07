Icon Menü
Leipheim erhöht Kita- und Essensgebühren: Elternbeirat von „Raupe Nimmersatt“ beschwert sich mit Brief

Leipheim

Beschwerdebrief wegen Kita- und Essensgebühren in Leipheim: So reagiert die Stadt

Eltern in Leipheim beschweren sich, weil die Stadt Kita-Beiträge und Gebühren für Mittagessen erhöht hat. Sie wünschen sich auch eine bessere Kommunikation.
Von Philipp Nazareth
    •
    •
    •
    Garten der Kita „Spatzennest“ in Leipheim. Die Gebühren sollen ab September steigen. Eltern haben sich jetzt mit einem Brief an die Stadt gewandt.
    Garten der Kita „Spatzennest“ in Leipheim. Die Gebühren sollen ab September steigen. Eltern haben sich jetzt mit einem Brief an die Stadt gewandt. Foto: Philipp Nazareth (Archivbild)

    Wie sollen Kommunen, also Städte und Gemeinden, mit steigenden Kosten etwa für Personal und Lebensmittel umgehen? Ist es fair, diese Mehrbelastungen in Form von höheren Abgaben an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben? Im Kern geht es bei den jüngsten Unstimmigkeiten zwischen der Stadt Leipheim und dem Elternbeirat der Kindertagesstätte „Raupe Nimmersatt“ genau um solche Fragen. Die Elternvertreter haben sich in einem Brief an die Verwaltung gewandt, nachdem der Stadtrat eine Erhöhung der Kita-Gebühren und zuletzt auch steigende Beiträge für das Mittagessen in den städtischen Einrichtungen beschlossen hatte. Unmut gibt es außerdem über die Art und Weise, wie die Eltern von der Mehrbelastung ab dem kommenden Kita-Jahr erfahren haben.

