Erst Döner, dann Taxi: Vater und Tochter aus Leipheim steigen ins Taxigeschäft ein

Plus Bünyamin Ilbasi hatte viele Jahre in Günzburg seinen eigenen Dönerladen, seit wenigen Wochen fahren er und seine Tochter mit dem Taxi.

Von Michael Lindner

Büsra Demir hat am Esstisch in der Küche Platz genommen, ihr Kind sitzt mit dem Schnuller im Mund auf ihrem Schoß und dreht das bunte Spielzeug in den kleinen Fingern hin und her. Neben der 26-jährigen Frau sitzt ihr Vater Bünyamin Ilbasi – der Blick geht immer wieder zur Uhr. In wenigen Minuten muss der 46-jährige Ilbasi gehen, er muss rechtzeitig bei seinem Kunden sein. Und zu spät kommen ist im Geschäft von Vater und Tochter keine gute Idee. Die beiden haben vor wenigen Wochen die Konzession für ihr Taxiunternehmen bekommen und Pünktlichkeit ist ein wichtiges Gut in ihrem Beruf.

