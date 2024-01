Leipheim

28.01.2024

"Es ist beschämend": Leipheimer Stadtrat sieht AfD-Wahlergebnis mit Sorge

Der Leipheimer CSU-Stadtrat Volkhard Schreiner sieht das Landtagswahlergebnis der AfD mit Sorge. Er appellierte an das Gremium, zu überlegen, was die Stadt verändern könnte.

Von Sandra Kraus

Er möchte das überaus gute Wahlergebnis der AfD bei der Landtagswahl im Oktober 2023 nicht einfach hinnehmen. Deshalb hat der Leipheimer Stadtrat Volkhard Schreiner ( CSU) sich jetzt in der Sitzung des Stadtrats zu Wort gemeldet - mit einem deutlichen Statement.

Die AfD hatte im Gesamtergebnis in Leipheim 29,1 Prozent der Stimmen bekommen, nur 3,4 Prozent weniger als die CSU. Im gesamten Stimmkreis kam die AfD auf 23 Prozent der Stimmen. AfD-Kandidat Gerd Mannes holte in Leipheim sein bestes Ergebnis im Stimmkreis Günzburg mit 31,3 Prozent der Erstimmen. Volkhard Schreiner sagte jetzt in der Stadtratssitzung: „Bei der Landtagswahl gab es einen unrühmlichen Rekord. Im Landkreis ist Leipheim bei der AfD führend. Es ist beschämend.“

