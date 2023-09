Polizei kontrolliert Motorräder auf der A8 vor Europas größtem Bikertreffen

Über 200 Motorräder kontrollierte die Polizei am Wochenende auf der A8. Bei dreizehn Motorrädern endete die Fahrt noch auf der Raststätte.

Ungewöhnlich viele Motorräder waren am Wochenende auf dem Weg in Richtung Süden, oft ganze Gruppen von Zweiradfahrern. Diese Woche lockt die European-Bike-Week Tausende Motorradfahrer aus ganz Europa an den Faaker See in Österreich. Die Verkehrspolizei Günzburg hat gemeinsam mit den Spezialisten der Kontrollgruppe Motorrad der Kemptener Verkehrspolizei und weiteren Polizeidienststellen eine große Kontrollstelle auf dem Parkplatz bei Leipheim eingerichtet und wurde fündig.

Auf dem Parkplatz warteten vor allem die Spezialisten der Kontrollgruppe Motorrad auf die Biker. Chromblitzend rollten die meisten Maschinen in den Parkplatz hinein. Die Fahrer haben die Kontrollen geduldig über sich ergehen lassen. Auch Motorradfahrer Mario Saul, der von der Polizei herausgewunken wurde, betrachtet die Kontrollen als notwendig: „Die Biker, die ihre Maschine umbauen, wissen, was sie umbauen. Da kann man nicht sagen, der Polizist ist schuld.“

Auf dem Weg zur European-Bike-Week: 26 Bußgeldverfahren auf der A8 eröffnet

Laut Polizeiangaben mussten die Beamten insgesamt 26 Bußgeldverfahren eröffnen, weil durch die Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen oder das Reifenprofil abgefahren war. In dreizehn Fällen waren die Verstöße sogar so schwerwiegend, dass das Motorrad auf direktem Weg in die Werkstatt musste oder gar nicht mehr weiterfahren durfte.

Da die Polizisten der Kontrollgruppe Motorrad auch selbst Motorrad fahren, war der Ton zwischen Kontrollierten und Kontrollierenden freundlich und entspannt. Trotzdem vergaßen die Polizisten nicht ihren Kontrollauftrag, bei dem neben dem technischen Fachwissen auch viel Verwaltungs-Know-How gefragt war. Eine optisch wunderschön Harley-Davidson war beispielsweise zu laut, denn der serienmäßige Auspuff war gegen einen anderen chromglänzenden, doch auch lauten Auspuff getauscht. Bei einem deutschen Motorrad ist die Sachlage schnell klar: Die Betriebserlaubnis wäre erloschen und die Weiterfahrt wird untersagt. Doch diese laute Harley-Davidson hatte zwar ein deutsches Kennzeichen, doch die Zulassungsbescheinigung stammte aus einem NATO-Staat. Diese seltene Kombination führe dazu, den Fahrer, in diesem Fall ein NATO-Soldat, durch das unauffällige Kennzeichen zu schützen. Nun waren die Beamten gefragt, ob hier deutsches Zulassungsrecht oder das des Herkunftslandes angewandt werden muss. Ein spezielles Verbindungsbüro kümmert sich um die Ahndung von Verstößen durch diese besonders zugelassenen Fahrzeuge.

Motorradkontrolle: Auch ein ziviler Videowagen war auf der A8 im Einsatz

Die Polizisten kontrollierten nicht nur Motorräder, auch auffällige Lastwagen wurden aus dem Verkehr gezogen. Die Schwerverkehrsspezialisten der Polizei überprüften zum Beispiel die zulässigen Fahrzeuggewichte mit tragbaren Radlastwaagen. Auch ein ziviler Videowagen war auf der Autobahn unterwegs, nicht nur zur Kontrolle, sondern auch für die Sicherheit aller. Auf einer Streifenfahrt traf die Fahrzeugbesatzung auf ein Pannenfahrzeug im Autobahndreieck Ulm/Elchingen, das direkt auf einem Überleitungs-Fahrstreifen stand. Um die Gefahr zu beseitigen, packte ein Polizist kurzerhand mit an und gemeinsam mit dem Autoinsassen wurde das Auto knapp 50 Meter abseits der Fahrbahn weitergeschoben. (AZ)