Fahnder der Grenzpolizei ermitteln illegalen Aufenthalt in Leipheim

Der Arm der Fahnder aus Pfronten reicht bis nach Mittelschwaben. In Leipheim überführten sie eine Somalierin des illegalen Aufenthalts. Sie beantragte Asyl.

Nachdem eine Somalierin in Leipheim in eine Polizeikontrolle geriet, beantragte sie Asyl. Laut Polizei kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Pfronten am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in Leipheim einen Fernreisebus mit Ziel München. Im Bus befand sich auch eine 23-jährige Frau, die sich nicht ausweisen konnte. Die Somalierin musste den Bus verlassen und mit zur nächsten Polizeiwache kommen. Dort wurde sie mit einem Dolmetscher vernommen. Im Rahmen der Vernehmung stellte sie einen Asylantrag in Deutschland. Sie wurde in das nächste Ankerzentrum in Augsburg gebracht. Eine Anzeige wegen illegalen Aufenthalts erwartet sie trotzdem. (AZ)