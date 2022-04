Polizeikontrolle auf der A8: Fahnder stoßen auf Mann mit falscher Identität

Die Verkehrspolizei ist auf der A8-Rastanlage bei Leipheim im Einsatz. Eine Serbe gibt sich dabei als Slowene aus. Auch die Wohnung des Mannes wird durchsucht.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm überprüften am Mittwoch an der Tank- und Rastanlage Leipheim die Insassen eines Baustellen-Lastwagens. Dabei trafen sie auf einen 52-jährigen Serben, der in Deutschland wohnhaft ist. Der Mann konnte kein gültiges Visum vorzeigen. Die Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen führte dazu, dass die Polizisten mehrere falsche slowenische Ausweise (Führerschein, ID-Karte) fanden.

Kontrolle bei Leipheim: Polizei findet gefälschte Pässe

Zudem stießen sie auf die Kopie eines vermeintlich falschen slowenischen Reisepasses. Diesen hatte der Serbe zu Hause, weshalb die Beamten auch die Wohnung durchsuchten und dabei den Reisepass beschlagnahmten. Ferner ermittelten die Fahnder, dass der Mann mit der falschen Identität ein Bankkonto eröffnet und sich mit seinem Aliasnamen beim Einwohnermeldeamt angemeldet hatte. Gegen ihn nahmen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Delikten nach dem Ausländerrecht und wegen Urkundenfälschung auf. (AZ)