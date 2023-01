Fahndungstreffer bei Bus-Kontrollen an der A8 bei Leipheim

Eine Frau, die mit Haftbefehl gesucht wird, und ein Mann, der illegal in Deutschland ist, fliegen bei einer Buskontrolle in Leipheim auf.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am Samstagnachmittag an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen Fernlinienbus, der von Dortmund auf dem Weg nach Pristina war, kontrolliert. Bei der Kontrolle der im Bus befindlichen Personen ergab die fahndungsmäßige Überprüfung bei einer 50-jährigen Albanerin, dass nach ihr mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Die Haft konnte laut Polizei durch Zahlung eines mittleren dreistelligen Betrags abgewendet werden. Das Geld hinterlegte die Frau mittels einer Sicherheitsleistung.

Länger in Deutschland als erlaubt: An der A8-Raststätte aufgeflogen

Ein anderer Fahrgast, ein 50-jähriger Albaner, der zunächst legal als Tourist eingereist war, hielt sich um mehr als vier Monate länger in Deutschland auf, als es ihm erlaubt war. Angeblich war er hier so lange auf Besuch bei einer Verwandten. Für diesen illegalen Aufenthalt ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich an. Auch dieses Geld wurde von den Beamten einbehalten. Danach durfte der Bus seine Fahrt fortsetzen, um das Bundesgebiet zu verlassen. (AZ)