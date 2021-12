Wegen Handy am Steuer angehalten, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt

Ein Autofahrer telefoniert bei Leipheim am Steuer. Als sich die Polizei Fahrzeug und Führerschein genauer ansieht, stellt sie ein Problem fest.

Weil der Fahrer eines Fahrzeuggespanns auf der A8 während der Fahrt eine Kurznachricht in sein Handy tippte, haben ihn Beamte der Verkehrspolizei Neu-Ulm an der Tank- und Rastanlage Leipheim am Sonntagnachmittag angehalten. Die Beamten überprüften auch die Fahrerlaubnis des 25-Jährigen. Der Mann konnte die Klasse B vorweisen, die aber in diesem Fall nicht ausreichend war.

Autofahrer ohne passende Fahrerlaubnis bei Leipheim unterwegs

Das Auto mit großem Anhänger hatte die zulässige Gesamtmasse von dreieinhalb Tonnen überschritten, weshalb die Fahrerlaubnisklasse BE notwendig gewesen wäre. Neben dem Punkt in der Verkehrssünderdatei wegen des Benutzens des Mobiltelefons erwartet den Mann noch eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt. (AZ)