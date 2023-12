Fahrer mit gefälschten Cannabis-Nachweisen gestoppt

Neben dem ungültigen Dokument fand die Polizei beim Kleinlastfahrer Reste eines Pulvers. Den 26-Jährigen erwarten nun mehrere Verfahren.

Am Donnerstagnachmittag haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg den 26-jährigen Fahrer eines 3,5 Tonnen schweren Kleinlasters im Rahmen einer Schleierfahndungskontrolle auf der A8 bei Leipheim kontrolliert. Wie die Polizei berichtet räumte der 26-Jährige während der Kontrolle gegenüber den Beamten ein, am Vortrag Cannabis konsumiert zu haben und begründete seinen Konsum mit einer ärztlichen Verordnung. Eine Überprüfung der mitgeführten Nachweise ergab, dass die Dokumente keine Gültigkeit hatten und laut Polizeibericht fraglichen Ursprungs waren. Bei der Begutachtung eines einlaminierten Nachweises fiel dem Beamten auf, dass an dem Dokument geringe Spuren von Pulver erkennbar waren. Ein durchgeführter Test ergab, dass es sich bei dem Pulver um ein nicht verschreibungsfähiges Betäubungsmittel handelte. Die Polizeibeamten ordneten aufgrund des konkreten Anfangsverdachts, dass der 26-Jährige unter Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln steht, eine Blutentnahme an. Das Dokument mit den geringen Anhaftungen des Pulvers stellten sie sicher. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Strafverfahren aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz ein. (AZ)