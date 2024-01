Fahrer ohne Führerschein in einem Auto ohne Kennzeichen unterwegs

Bei einer Kontrolle an der A8 fällt der Polizei ein Auto auf, an dem keine Kennzeichen angebracht sind. Es ist nicht der einzige Verstoß des Autofahrers.

Am Sonntagnachmittag fiel Zivilfahndern der Verkehrspolizei Günzburg auf der A8 in Fahrtrichtung München ein Auto auf, das keine Kennzeichen angebracht hatte. Daraufhin wurde das Fahrzeug an der Rastanlage Leipheim einer Kontrolle unterzogen. Der 29-jährige Fahrer gab laut Polizeibericht an, dass er das Fahrzeug an diesem Tag gekauft habe und nun auf dem Heimweg sei. Um eine Zulassung und Versicherung des Fahrzeuges hatte er sich jedoch nicht gekümmert.

Führerschein stellt sich als Fälschung heraus

Zudem konnte der Mann auch keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Geldbeutel des Mannes zwar einen ausländischen Führerschein auf, jedoch stellte sich dieser als eine Fälschung heraus. Die Beamten stellten das gefälschte Dokument sicher und untersagten dem 29-Jährigen die Weiterfahrt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Verschaffen falscher amtlicher Ausweise, Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)