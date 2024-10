Fahrlässige Körperverletzung: achtjähriges Kind leicht verletzt

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr war eine 46-jährige Autofahrerin auf der Günzburger Straße in östlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe einer Querungshilfe für Fußgänger touchierte sie ein achtjähriges Kind, das mit ihrem Tretroller die Straße überquerte. Durch die Berührung stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin brachte das Kind zu den in der Nähe wohnenden Eltern. Die Polizeibeamten leiteten gegen die Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

