Fahrraddiebe bei Fahndungskontrolle in Leipheim aufgeflogen

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben einen Sprinter an der Rastanlage an der A8 kontrolliert: Mehrere gestohlene Fahrräder und E-Bikes tauchten auf.

Im Rahmen einer Schleierfahndungskontrolle haben Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Montagabend an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen Sprinter kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer und eine Frau im Alter von 31, 42 und 43 Jahren. In dem Sprinter fanden die Beamten insgesamt fünf E-Bikes, zwei davon waren sogar noch versperrt. Die Beamten haben die E-Bikes genauer unter die Lupe genommen und glichen vorhandene Nummern mit dem Fahndungsbestand ab. Zumindest eines der E-Bikes war hier als gestohlen vermerkt, berichtet die Polizei.

Fahrräder wurden von Staatsanwaltschaft beschlagnahmt

Weitergehende Recherchen ergaben, dass zumindest zwei weitere Räder am Montag bei der Polizei als gestohlen gemeldet wurden. Auf Nachfrage gaben die „neuen Besitzer“ an, dass die Fahrräder alle von einem Bekannten käuflich erworben wurden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Fahnder die Fahrräder und das gesamte mitgeführte Bargeld im vierstelligen Bereich der drei Personen. Nach dem Abschluss der Sachbearbeitung durften die drei Verdächtigen wieder gehen. Die Fahnder nehmen nun die Ermittlungen wegen Bandenhehlerei auf. (AZ)