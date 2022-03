Fahrzeuggespann kippt in Leipheimer Kreisverkehr um

Zu schnell war ein Mann in Leipheim unterwegs, als er in einen Kreisverkehr einfuhr. Dann kippte das Gespann um und verteilte die Ladung auf der Straße.

Ein 57-Jähriger ist am Samstag gegen 17 Uhr in Leipheim auf der ST2509 in stadtauswärtige Richtung unterwegs gewesen. Der Mann war mit einem Fahrzeuggespann bestehend aus Auto und Anhänger unterwegs. Beim Befahren eines Kreisverkehrs kippte das Gespann laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts um. Die Ladung, welche aus mit Öl gefüllten Behältnissen bestand, gelangte auf die Fahrbahn und musste im Anschluss von der Straße entfernt werden.

Ölbehälter fallen auf die Fahrbahn an Kreisverkehr in Leipheim

Am Fahrzeuggespann entstand ein nicht näher bekannter Sachschaden. Die Feuerwehr Leipheim war vor Ort und kümmerte sich auch um die Verkehrslenkung an der Unfallstelle. Gegen den 57-Jährigen wurde Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit erstattet. (AZ)