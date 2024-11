Falscher Bediensteter erbeutet niedrigen vierstelligen Betrag

Ein unbekannter Täter hat bereits am Mittwochmittag eine Frau angerufen und sich als Mitarbeiter eines großen Online-Handelsportals ausgegeben. Das berichtet die Günzburger Polizei. Er forderte die Frau auf, ihm wegen angeblicher Ungereimtheiten auf ihrem Benutzerkonto einen Fernzugriff auf ihren Laptop zu gewähren, was sie tat. Anschließend erfragte der Betrüger ihre Bank- und Kreditkartendaten. Der Unbekannte versprach, die Umstände zu prüfen, und kündigte an, sich am Folgetag erneut zu melden. Am Donnerstag bemerkte die 56-Jährige, dass ein niedriger vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war. Sie kontaktierte sofort ihre Bank, ließ Konten und Zahlungskarten sperren und konnte dank der schnellen Reaktion einen Großteil des abgebuchten Betrags zurückerhalten. (AZ)

