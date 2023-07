Falscher Führerschein und falsche Lenkzeit fliegen bei A8-Kontrollen auf

Die Polizei kontrollierte Fahrzeuge an der A8 bei Leipheim. Dabei kam ein neues Auswertegerät zum Einsatz.

Sowohl die Schleierfahndungs-, als auch die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg sind am Donnerstag an der A8 Tank- und Rastanlage in Leipheim im Einsatz gewesen – mit Erfolg.

Im Rahmen der Kontrolle eines österreichischen Pkw durch die Fahndungskontrollgruppe am Donnerstagabend zeigte ein 24-Jähriger seinen polnischen Führerschein den Beamten vor. Diese erkannten anhand mehrerer Merkmale, dass es sich um eine Fälschung handelt. Eine Abfrage internationaler Fahrerlaubnisdatenbanken ergab dann, so die Polizei, dass der Kontrollierte gar keine Fahrerlaubnis hat. Die Autobahnfahnder stellten das Falsifikat sicher und klärten über die Staatsanwaltschaft die Höhe einer Sicherheitsleistung ab, welche auch im unteren vierstelligen Bereich angeordnet wurde. Nach der Zahlung wurde die Person aus der Obhut der Polizei entlassen, durfte aber auch nicht mehr weiterfahren.

Ein Lkw-Fahrer hat Lenkzeit mittels eines Manipulators gefälscht

Kurze Zeit vorher wurde von der Schwerverkehrskontrollgruppe ein griechischer Sattelzug untersucht. Hierbei kam laut Bericht ein neues Auswertegerät zum Einsatz, mit dem der Fehlerspeicher der Sattelzugmaschine ausgelesen werden konnte. Nachdem sich dabei Hinweise auf eine Manipulation ergeben hatten, untersuchten die Beamten das Fahrzeug genauer und konnten letztlich eine Manipulation nachweisen. Der 56-jährige Fahrer gab dann "auch wegen der erdrückenden Beweislast", so die Beamten, die Verfälschung zu und händigte den Beamten den Manipulator auch aus. Im Vorfeld versuchte der Fahrer durch Einsatz des verbotenen Gerätes über seine tatsächliche Lenkzeit hinwegzutäuschen. Der Manipulator wurde sichergestellt und der Fahrer musste ebenfalls eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen. (AZ)