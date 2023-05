Familienberatungsstelle wechselt Standort von Günzburg nach Leipheim

Die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung für den Kreis Günzburg hat seine Anlaufstelle nicht mehr in Günzburg. Warum sie nach Leipheim umgezogen ist.

Anfang Februar war die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle Landkreis Günzburg, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) gehört, von Günzburg an ihren neuen Standort in Leipheim umgezogen. Nun fand die feierliche Einweihung und Segnung durch den Augsburger Domkapitular und Aufsichtsratsvorsitzenden der KJF Augsburg, Armin Zürn, statt und war auch gleich eine gute Gelegenheit, Einblicke in die Räumlichkeiten und Arbeitsbereiche zu gewähren.

"Die Arbeit unserer KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen stärkt und unterstützt Familien vor Ort", betonte der Vorstandsvorsitzende der KJF Augsburg, Markus Mayer. "Ich freue mich, dass unser Team in Leipheim einen guten Standort gefunden hat, der das bisherige qualitative Beratungsangebot für den Landkreis Günzburg weiterhin gewährleistet." Im Anschluss an die Segnung und die Feierlichkeiten, die von der Schulband der Grundschule Leipheim mitreißend musikalisch umrahmt worden waren, öffnete die Einrichtung ihre Türen für die interessierte Öffentlichkeit. Beim Tag der offenen Tür gaben Mitarbeitende Führungen durch die neuen Räume und erteilten Auskunft zum umfangreichen Angebot der Beratungsstelle. Kinder durften sich über Gewinne am Glücksrad, Kinderschminken und weitere Aktionen freuen.

Freude über gutes Platzangebot

Der Umzug der Beratungsstelle war notwendig geworden, weil der Landkreis Günzburg als Vermieter für die ehemaligen Räumlichkeiten in Günzburg Eigenbedarf angemeldet hatte. In Leipheim wurde man fündig: Das frei stehende Gebäude an der Spitalhalde 10 befand sich zuvor bereits in gewerblicher Nutzung und bietet daher ideale Voraussetzungen. "Die großzügigen und hellen neuen Räumlichkeiten ermöglichen unserem Team ein gutes Arbeiten und schaffen eine freundliche Atmosphäre, in der sich unsere Klientinnen und Klienten wohlfühlen", sagte Einrichtungsleiter und Diplom-Psychologe Artur Geis. Auch die Parkplatzsituation habe sich gegenüber dem alten Standort verbessert. Mit Blick auf weniger mobile Klientinnen und Klienten werde verstärkt in die aufsuchenden Hilfen investiert.

Neben der jetzigen Außensprechstunde am Familienstützpunkt Burgau und im Bezirkskrankenhaus sei künftig auch ein Außensprechtag in Günzburg im Gespräch. Antonia Wieland, Gesamtleitung der Region KJF Soziale Angebote Nordschwaben, unterstrich die Bedeutung der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung für die Region: "Mit unseren Standorten Krumbach und Leipheim finden Familien im Landkreis Günzburg ein umfassendes Beratungs- und Hilfsangebot vor, das in Verbindung mit den aufsuchenden Hilfen all jene erreicht, die Ansprechpersonen benötigen – in allen Lebenslagen." "Die Beratungsstelle ist für viele Menschen ein wichtiger Anlaufpunkt und Stütze im Leben, daher bin ich sehr froh, dass wir hier in Leipheim sozusagen einen noch besseren Hafen für sie gefunden haben", so Hans Reichhart, Landrat von Günzburg, zur Einweihung des neuen Standorts.

Die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle Landkreis Günzburg gehört zur Region KJF Soziale Angebote Nordschwaben. Das Team hilft Ratsuchenden in allen Angelegenheiten rund um die Entwicklung des Kindes, Schule, Kindergarten sowie bei familiären Belastungen unkompliziert und kostenfrei weiter. Schwerpunktthemen sind außerdem Trennung und Scheidung, psychische Erkrankungen in der Familie, Trauma- sowie interkulturelle Beratung. Hier erfahren betroffene Eltern und Kinder in Kursen und speziellen Angeboten Unterstützung. (AZ)