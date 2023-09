Leipheim

Feuerwehrbudget in Leipheim: Debatte um verschobene Anschaffungen

Plus Die Haushaltslage bleibt ein heißes Diskussionsthema im Stadtrat. Günstigeres Mittagessen, IT-Sicherheit und Plakat-Fluten beschäftigten das Gremium außerdem.

Die angespannte Haushaltslage macht sich in Leipheim bemerkbar. In seiner jüngsten Sitzung beriet der Stadtrat über aufgeschobene Beschaffungen für die Feuerwehr. Ein entsprechender Antrag des Feuerwehrreferenten Stefan Balkheimer ( Die Linke) sorgte für dicke Luft im Arbeitsraum des Areal Digital, wo das Gremium tagte. Balkheimer brachte ein, die für ein neues Fahrzeug vorgesehenen Mittel von etwa 645.000 Euro im Haushaltsjahr anderweitig zu verwenden.

Grund für Balkheimers Antrag sind Lieferverzögerungen eines bereits bestellten Wechselladefahrzeugs. Aus diesem Grund könne der Kauf nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen werden. Während einer hitzigen Diskussion, vorrangig zwischen dem Feuerwehrreferenten und Bürgermeister Christian Konrad ( CSU), versuchten mehrere Ratsmitglieder das Augenmerk zurück auf den Antrag zu fokussieren. In diesem ging es neben der verschobenen Lieferung des Wechselladefahrzeugs zudem um wichtige Anschaffungen wie die Einbruchssicherung der Hallen und des Gerätehauses, Wechselverkehrszeichen und neue Beleuchtungen für die Hallen 5 und 6, die Balkheimer noch in diesem Jahr vorzeitig durchführen wollte. Zudem beantragte er die Ausstattung der Atemschutzwerkstatt im Wert von 66.000 Euro.

