Flutpolder: Warum die Bürgerinitiative insgesamt zufrieden ist

Plus Dennoch geht nach dem Raumordnungsverfahren der Widerstand gegen einen geplanten Flutpolder mit einem über drei Meter hohen Wassereinstau an der Donau bei Leipheim weiter.

Die Interessenvertretung (IV) „Hochwasserschutz ja, kein Flutpolder Leipheim“ zeigt sich erfreut darüber, dass die Regierung von Schwaben mit einem Monat Verzug zu einer Beurteilung der Raumordnungsunterlagen gelangt ist. Insbesondere erfreut es die IV, dass die von der Bevölkerung vorgebrachten Bedenken in Bezug auf die Entwässerung der Ortslage Weißingen sowie die Kampfmittelprüfung in den Maßnahmenkatalog aufgenommen wurden.

Im Rahmen der Stellungnahmen aus der Bevölkerung sowie von den Kommunen und Verbänden wurden insbesondere die Trinkwasserversorgung, der Grundwasserspiegel sowie die Belastung der Donau durch Quecksilber angemahnt. Die Dokumentation dieser Bedenken und insbesondere deren Berücksichtigung waren die Motivation für mehr als 200 schriftliche Einwendungen. Leider verschiebt nach Meinung der IV die Regierung von Schwaben viele dieser existenziellen Entscheidungen auf das abschließende Zulassungsverfahren. Hierdurch befürchtet die IV einen enormen Kostenanstieg, da Abstellmaßnahmen zu spät ergriffen werden. Ferner befürchtet sie eine mangelnde qualitative Umsetzung dieser Maßnahmen.