Frau betritt Pflegeheim trotz Hausverbot und beleidigt Polizisten

Eine 42-Jährige hat am Montag einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil sie sich geweigert hat ein Pflegeheim in Leipheim zu verlassen, in dem sie Hausverbot hat. Laut Pressebericht erschien die Frau am Nachmittag in der Einrichtung in der Fonyoder Straße. Dort war eine Angehörige der 42-Jährigen früher wohnhaft gewesen. Da die Frau aber aufgrund diverser Vorfälle in der Vergangenheit ein Hausverbot für die Einrichtung erhalten hatte und sich vehement weigerte, die Einrichtung zu verlassen, verständigten Mitarbeiter die Polizei. Als die hinzugerufene Streife vor Ort eintraf, befand sich die Frau vor dem Gebäude. Hier beschimpfte und beleidigte sie die Streifenbesatzung lautstark, bevor sie sich nach einigen Minuten beruhigen ließ und das Gelände der Pflegeeinrichtung verließ. Neben Hausfriedensbruch Frau wird außerdem durch die Polizeiinspektion Günzburg ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. (AZ)

Hausverbot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pflegeheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis