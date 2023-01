Leipheim

vor 16 Min.

Frau fährt in Leipheim mit Auto eine Fußgängerin an und flüchtet

Artikel anhören Shape

Nach einer dreisten Unfallflucht in Leipheim am Montagmorgen sucht die Polizei nach einer Autofahrerin. Sie hielt erst an und suchte dann das Weite.

Eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden die sich am Montagmorgen in Leipheim ereignete, beschäftigt die Polizei. Demnach war eine 46-jährige Frau gegen 5.50 Uhr auf ihrem Weg zur Arbeit auf dem Gehsteig in der Rudolf-Wanzl-Straße unterwegs. Aus der Einfahrt des Wanzl-Werks 4 wollte in diesem Moment eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in die Straße einbiegen. Um nicht vom Auto überrollt zu werden, drückte sich die Fußgängerin mit den Händen auf der Motorhaube ab. Erst nach dem Abbiegevorgang wurde das Auto kurz angehalten. Nachdem die Fußgängerin über Schmerzen klagte, stieg die Autofahrerin unvermittelt in ihr Auto ein und fuhr davon. Bislang sind weder zum Auto, noch zur Fahrerin nähere Daten bekannt. Sollten aufmerksame Personen die Situation beobachtet haben, werden Sie gebeten, mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 Kontakt aufzunehmen. (AZ)

Themen folgen