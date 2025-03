Fremder soll Kind angesprochen haben

Ein unbekannter Mann soll am Montag in Leipheim ein vor einem Geschäft stehendes Kind mit Hund angesprochen haben. Nach Angaben der Polizei soll sich der Vorfall gegen 9.20 Uhr vor einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße ereignet haben. Wie die Polizei mitteilt, habe der Hund des Kindes angefangen zu bellen, woraufhin der Fremde in ein Auto gestiegen sei und sich von dem Parkplatz entfernt habe.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte schwarze Haare und trug eine Brusttasche, eine schwarze Jacke, eine grüne Jogginghose und eine Sonnenbrille. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der Mann im Anschluss vermutlich in einen blauen VW mit Günzburger Zulassung gestiegen sein. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. Auch der Mann selbst wird gebeten, sich mit der Polizei in Günzburg in Verbindung setzen. (AZ)