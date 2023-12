Leipheim

Friseurladen wird weitergeführt: In Leipheim ist jetzt "Haarzeit"

Judith Wachter hat ihren ersten Salon 1991 in Augsburg eröffnet, jetzt führt sie den Friseurladen in Leipheim weiter.

Ein altes Sprichwort besagt, dass sich immer eine neue Tür öffnet, wenn eine alte sich schließt. In Leipheim bleibt eine Tür dieselbe. Was sich jedoch geändert hat, ist, wer dahinter wartet. Denn der traditionsreiche Salon "Christoph, der Frisör", wird künftig nicht mehr von Friseurmeister Eugen Christoph betrieben, stattdessen sorgt die gebürtige Augsburgerin Judith Wachter seit diesem Dienstag in der Günzburger Straße für schöne Haare. Und auch der Name hat sich selbstverständlich geändert: In Leipheim ist jetzt "Haarzeit".

Für Wachter ist es bereits das vierte Mal, dass sie sich in ihrem Beruf selbstständig macht. Das berichtet sie im Gespräch mit unserer Redaktion. 1991 eröffnete die 59-Jährige ihren ersten Salon in Augsburg. Danach ging es für sie nach Berlin und zuletzt nach Heidelberg. Wegen des Berufs ihres Mannes sei sie in ihrem Leben viel umgezogen. Die nächste berufliche Station ist Leipheim. "Ich war sofort verliebt", erinnert sie sich. Das Ambiente und die Stadt möge sie sehr. Ihr Mann hatte damals die Anzeige für den Salon gefunden, erzählt Wachter weiter. Obwohl viele von Christophs Kunden und Kundinnen wegen der langen Zeit der Ungewissheit über die Zukunft des Salons "schon versorgt" seien, denkt sie, dass sie "bestimmt gut in Herrn Christophs Fußstapfen treten kann". Mit der Aussicht auf einen noch immer guten Kundenstamm und mit einem "wirklich sehr guten Vorgänger" habe Wachter sich also noch einmal den Schritt in die Selbstständigkeit getraut.

