Leipheim

Für die Stadt Leipheim endet das Jahr mit Erfolgsgeschichten

Plus Trotz einer krisengebeutelten Zeit blickt die Stadt Leipheim auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Bürgermeister Christian Konrad nennt die erfolgreichen Projekte beim Namen.

Von Sandra Kraus

Mit der Eröffnung des Katholischen Kinderhaus St. Paulus ist die Stadt Leipheim in der Kinderbetreuung einen großen Schritt weitergekommen. Darin waren sich Bürgermeister Christian Konrad und die Sprecher der Fraktionen in ihren Jahresrückblicken einig. Rückschau auf das Vergangene zu halten und Wünsche für das Kommende festzuhalten, ist bei der letzten Stadtratssitzung im Jahr in Leipheim eine gute Tradition.

Aus Sicht Konrads war 2023 für Leipheim ein erfolgreiches Jahr trotz der dramatischen weltweiten Entwicklungen. Das Kinderhaus St. Paulus, die Fertigstellung der Rathauserweiterung samt Umzug, die Erweiterungen bei der Feuerwehr und die Fortschritte beim Alten Friedhof und dem Wasserwerk zählen laut Konrad zu den erreichten Meilensteinen. Ebenso nannte er die Inbetriebnahme des Gaskraftwerks und die Eröffnung des neuen Hochschulstandorts der Hochschule Neu-Ulm im Gründerzentrum Areal Digital in Leipheim.

