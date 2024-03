Leipheim

Für große Sprünge ist in Leipheim kein Geld mehr da

Plus Die finanzielle Lage der Stadt sieht nicht gut aus. Wo die Stadt dieses Jahr investiert - und wo die Stadtratsmitglieder dennoch Lichtblicke erkennen.

Von Sandra Kraus

Die Stadt Leipheim befindet sich in einer schwierigen Haushaltslage, Kredite werden nicht nur heuer, sondern auch in den nächsten Jahren nötig sein. Bürgermeister Christian Konrad sagte: „Es wird immer schwieriger den Haushalt aufzustellen. Die Gewerbesteuereinnahmen sinken, weil Betriebe aufgeben oder wegziehen. Wir müssen sparen, wo es nur geht. Bei den Vereinen wollen wir nicht sparen, da sie mit ihren Aktivitäten die Gemeinschaft in der Stadt prägen. Wir müssen heuer 4,3 Millionen Euro aufnehmen, wohl wissend, dass wir auch in Zukunft Kredite brauchen. Wasser und Abwasser werden Millionen verschlingen. Für große Sprünge ist kein Geld vorhanden, magere Jahre stehen bevor.“

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 22,9 Millionen Euro und liegt nur leicht über dem des Vorjahres. Obwohl der Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 488.000 Euro gewährt wird und voraussichtlich 730.000 Euro Überschussbeteiligung aus dem Zweckverband des Areal Pro in die Gemeindekasse fließen werden, müssen 880.000 Euro vom Vermögenshaushalt zugeführt werden. Üblicherweise ist es genau umgekehrt: Im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine Kommune Geld, das anschließend dem Vermögenshaushalt zugeführt wird und für Investitionen zur Verfügung steht. Trotz dieser doch schwierigen finanziellen Situation wird Leipheim den Hebesatz für die Gewerbesteuer nicht erhöhen. Erst 2023 war er von 320 auf 350 angehoben worden.

