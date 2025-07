Fußgänger verpasst Autofahrer einen Schlag ins Gesicht

Am Samstagsabend gegen 21 Uhr ist es in der Ulmer Straße in Leipheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sprach der 20-jährige Fahrer eines schwarzen Seat einen bislang unbekannten Mann darauf an, warum dieser ohne zu schauen die Straße überquerte. Der Unbekannte versetzte dem 20-Jährigen daraufhin durch das geöffnete Autofenster einen Schlag ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Den Täter fand die Polizei bei der anschließenden Fahndung nicht. Der 20-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur vorliegenden Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)