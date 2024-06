Feuerwehreinsatz in Leipheim: Lagercontainer in Brand

Am Sonntagnachmittag brennt ein Lagercontainer in Leipheim lichterloh. Polizei und Feuerwehr sind zur Stelle.

In Leipheim kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand, der zunächst als Brand in einem Garagenkomplex in der Rudolf-Wanzl-Straße gemeldet war. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Leipheim und Günzburg einen Brand in einem Lagercontainer fest, in dem allerlei Unrat gelagert wurde. Mit dem Schlüssel des Vermieters öffneten sie die Türe und bekämpften den Brand. Im Außenbereich wurden zeitgleich die Gasflaschen mit Wasser gekühlt. Es wurden keine Verletzten gemeldet und das Feuer rasch gelöscht. Der Rettungsdienst war mit Rettungswagen des ASB Langenau vor Ort. Der Sachschaden dürfte sich gering halten. Die Rudolf-Wanzl-Straße war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt worden.