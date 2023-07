Leipheim

26.07.2023

Gaskraftwerk in knapp zwei Jahren gebaut: Bald geht es an den Start

In wenigen Tagen wird das Gaskraftwerk auf dem Areal Pro in Betrieb gehen. Nach der Abschaltung des Kernkraftwerks Gundremmingen soll so die Versorgungssicherheit mit Strom in der Region garantiert werden.

Das Notfallkraftwerk auf dem Areal Pro in Leipheim soll ab August der Netzstabilität in der Region dienen. Zur Inbetriebnahme kommt Markus Söder nach Leipheim.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) ist bekanntlich seit Kurzem ein Verfechter der Kernkraft. In den Sozialen Medien postete er vor wenigen Tagen: "Na also, es könnte doch gehen! Wir könnten die Kernenergie eine Zeit lang noch gut gebrauchen. Das sichert die Versorgung und hält die Preise stabil." Er bezieht sich auf eine US-Studie, in der die Macher davon ausgehen, dass es bestenfalls neun Monate bräuchte, um die Mehrzahl der acht abgeschalteten deutschen Reaktoren wieder ans Netz zu bringen. Dass das passiert, wäre utopisch. Doch die Frage, wie nach dem Ende der Kernkraft weiterhin genug Energie für alle gewährleistet sein kann, beschäftigt Politikerinnen und Politiker. Eine Antwort darauf könnten Gaskraftwerke wie das auf dem Areal Pro sein.

Diese werden nach Einschätzungen von Expertinnen und Experten im Zuge der Energiewende eine große Rolle spielen. Das Gaskraftwerk in Leipheim wird im August in an den Start gehen. Zur "feierlichen Inbetriebnahme" auf dem Areal Pro am kommenden Montag hat sich natürlich auch der Ministerpräsident angekündigt.

