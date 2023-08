Das Gaskraftwerk Leipheim sorgt ab jetzt für ein stabiles Stromnetz

Am Montag nahmen die Projektbeteiligten mit der Unterstützung des Ministerpräsidenten Markus Söder das Notfall-Kraftwerk in Betrieb. Ein Zweites ist bereits in Planung.

Das neue Gasturbinenkraftwerk in Leipheim kann die Stromversorgung Bayerns und darüber hinaus im Notfall absichern. Symbolisch drückten die Projektbeteiligten am Montagnachmittag gemeinschaftlich auf den roten Startknopf, um zu zeigen: Jetzt könnte es losgehen. Denn das 300-Megawatt Kraftwerk darf nicht an am freien Strommarkt teilnehmen, sondern geht lediglich in Betrieb, wenn der Übertragungsnetzbetreiber Amprion von Erlangen aus ein instabiles Netz erkennt. So soll die Anlage die deutsche Energiewende absichern. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein: Der ostdeutsche Konzern Lausitz Energie AG (Leag) plant bereits ein weiteres Kraftwerk in Leipheim, welches "Wasserstoff-ready“ sein soll und einen weiteren Anstoß in die Richtung erneuerbarer Energien darstellt.

34 Bilder Das Gaskraftwerk in Leipheim ist im Standby-Betrieb Foto: Nadine Ballweg, Tabea Huser, Philipp Nazareth, Bernhard Weizenegger

Zur Eröffnung des von Siemens Energy realisierten "besonderen netztechnischen Betriebsmittels“, wie die Anlage im Fachjargon bezeichnet wird, ließ es sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nicht nehmen, diesen "zusätzlichen Sicherheitsfaktor für das bayerische Stromnetz" zu eröffnen. Gemeinsam mit den Projektbeteiligten und Vertretern der Politik und Presse blickt er auf die vergangenen knappen zwei Jahre, bevor das Kraftwerk symbolisch den Betrieb aufnimmt. Siemens Energy errichtete die Anlage und soll sich fortan auch um Betriebsführung und Instandhaltung vor Ort kümmern. Die Anlage ist in das Leitsystem des Leag-Kraftwerks Schwarze Pumpe in Spremberg eingebunden und wird von dort aus mit überwacht. Vor zwei Jahren bezifferte die Leag die Kosten auf etwa 270 Millionen Euro.

Auf dem Leipheimer Areal Pro entstand ein Reservekraftwerk, das vollautomatisiert die Versorgungssicherheit mit Strom in der Region garantieren soll. Das Unternehmen Leag (Lausitz Energie Kraftwerke AG) betreibt die Anlage. Foto: Bernhard Weizenegger

Das Kraftwerk kann binnen 30 Minuten volle Leistung bringen, wie die Leag berichtet. Den Auftrag erteilt der Netzbetreiber Amprion. Nach Angaben von Thomas Hörtinger, Geschäftsführer des Gaskraftwerks in Leipheim, könnten mit dem erzeugten Strom 250.000 Einwohnende versorgt werden. Das gelte jedoch lediglich als ungefähre Zahl zur Einordnung, denn das eigentliche Ziel der Anlage sei stets, die Netze im Notfall zu stabilisieren.

Markus Söder nimmt Gaskraftwerk in Betrieb: "Leipheim wird uns sehr helfen"

Einen solchen Notfall skizziert Söder in seiner 15-minütigen Ansprache. Es gehe nicht um eine halbe Stunde, die man zu Hause im Kerzenschein verbringen müsse, sondern um Menschenleben und Millionen. Im medizinischen Bereich könnten bereits kurze Ausfälle fatale Folgen haben. Und auch die Industrie könnte binnen weniger Sekunden ganze Produktionseinheiten verlieren und große ökonomische Schäden erleiden. Vor diesem Hintergrund führt Söder die Bedeutung des Kraftwerks für den Freistaat aus: "Netzstabilität, neben der Stromversorgung und auch der Frage nach den Preisen, ist das Entscheidende. Und wenn die Netzstabilität wackeln sollte, wird Leipheim uns sehr helfen."

Ministerpräsident Markus Söder spricht anlässlich der feierlichen Inbetriebnahme des Gaskraftwerks in Leipheim vor Journalisten. Foto: Bernhard Weizenegger

Den Grund für eine drohende Unterversorgung sieht der Ministerpräsident bei falschen Entscheidungen in Bezug auf Deutschlands Energieproduktion verortet. Man habe sich in den vergangenen Jahren dafür entschieden, die eigene Stromsituation zu verschlechtern, indem man "vorzeitig" aus der Kernenergie ausstieg. Nur wenige Kilometer entfernt steht das Atomkraftwerk Gundremmingen, welches im Dezember 2021 endgültig abgeschaltet wurde.

In Leipheim soll ein weiteres Kraftwerk entstehen

Die Befürchtung einer solchen instabilen Versorgung, besonders bis die geplanten Stromrassen Wind- und Solarenergie zuverlässig nach Süddeutschland liefern, stellen den Hintergrund des Millionenprojekts dar. Das Leipheimer Kraftwerk ist eine von vier Notfall-Anlagen im süddeutschen Raum. Schon seit März ist jene im hessischen Biblis (RWE) im Betrieb, zwei weitere in Irsching bei Ingolstadt (Uniper) und Marbach (ENBW) sollen folgen.

Doch in Leipheim soll nach Angaben von Leag-Vorstandsvorsitzenden Thorsten Kramer noch ein weiteres Kraftwerk entstehen, das nicht nur im schlimmsten Fall den Betrieb aufnehmen soll. "Mittelfristig benötigen wir eine Generation von Gaskraftwerken, die bis 2030 Wasserstoff-ready errichtet und danach schrittweise auf einen Vollbetrieb mit grünem Wasserstoff umgestellt werden." Ein solches Kraftwerk, welches Wasserstoff in Energie umwandelt, ist keinesfalls eine spontane Überlegung. Thomas Schneider, Sales Director der Siemens Energy, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Pläne und auch benötigte Genehmigungen bereits seit 2019 vorliegen. Das mache Leipheim zu einem zukunftsfähigen Standort mit Erweiterungsoption.

Ob und wann das zweite Kraftwerk gebaut wird, hängt nach Hörtingers Angaben von den politischen Rahmenbedingungen ab, die aber derzeit noch fehlten. Doch der Geschäftsführer gibt im Gespräch an, dass er es für durchaus realistisch halte, dass man sich in mittelbarer Zukunft wieder auf dem Areal Pro treffen könnte, um einen weiteren Spatenstich zu feiern.