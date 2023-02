Gassi-Runde eskaliert: Hundebesitzerin soll zugeschlagen haben

Wegen eines freilaufenden Hundes mündet eine Gassi-Runde in Günzburg in einen handfesten Streit. Nach Beschimpfungen soll es zu einem Faustschlag gekommen sein.

Ein Streit zwischen einer 39-jährigen Hundebesitzerin und einer 32-jährigen Passantin löste am gestrigen Sonntagmittag einen handfesten Streit aus. Der Vierbeiner der 39-jährigen Frau lief in der Innenstadt nicht an der Leine. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, fühlte sich deshalb die Passantin beflissen, das freilaufende Tier einzufangen. Der Hundehalterin gefiel das überhaupt nicht. Schnell fielen im Streit wechselseitig unschöne Worte. Der Schimpfworte nicht genug, habe laut Polizeiangaben die jüngere Dame sogar einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. (AZ)