Gast schlägt Wirt in Leipheim mit Faust ins Gesicht

Der 64 Jahre alte Besucher war betrunken und ist bereits vor seinem Faustschlag negativ aufgefallen.

Ein 64-Jähriger hielt sich am Samstagabend betrunken in einer Gaststätte in Leipheim auf. Nachdem er durch sein lautes Verhalten andere Gäste gestört hatte, wurde er vom 44-jährigen Inhaber der Gaststätte gebeten, sich ruhiger zu verhalten.

Der 64-Jährige schlug dem Gastwirt daraufhin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Den Gast erwartet nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (AZ)