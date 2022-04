Leipheim

Gefahrenstelle Leiter: Darauf müssen nicht nur Imker achten

Plus Deutschlandweit gab es 2020 über 20.000 schwere Unfälle mit Leitern, auch Imker sind davon betroffen. Welche Idee in Leipheim nun für mehr Sicherheit sorgen könnte.

Von Sandra Kraus

Anfang Mai bis Ende Juni ist Schwarmzeit der Bienen. In der Hauptblütezeit von Obstbäumen, Raps und Löwenzahn sind Bienen nicht nur aktiv beim Nektar sammeln, sondern möchten sich auch vermehren. Dazu werden Zellen für ihre neue Königin angelegt. Ehe die junge Königin schlüpft, verlässt die alte Königin mit ungefähr der Hälfte der Bienen den Bienenstock. Sobald sich der Schwarm gesammelt hat, das kann auf einem Strauch, aber auch in luftiger Höhe an einem Ast sein, gilt es ihn einzufangen. Für Johann Fischer, Fachberater für Bienenzucht in Schwaben, ist das der Moment, an dem bis dahin bodenständige Imkerinnen und Imker zu Hochseilartisten werden, sich beim Einfangen in Gefahr begeben, anstatt den Schwarm ziehen zu lassen. Um mit Gefahr ist hier nicht ein Bienenstich gemeint, sondern der Sturz von der Leiter.

