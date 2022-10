Geisterfahrt auf der A8 von Zusmarshausen bis Elchingen

Etwa 58 Kilometer fuhr ein Österreicher am Sonntagmorgen auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Ulm-Elchingen in falscher Richtung.

Alkohol war die Ursache für eine Geisterfahrt, die ein Österreicher mit seinem Auto am Sonntagmorgen auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Ulm-Elchingen verursachte. Laut Autobahnpolizei gingen am Polizeinotruf am frühen Sonntagmorgen mehrere Anrufe über einen Falschfahrer auf der A8 ein. Zunächst war nur bekannt, dass ein Auto mit ausländischer Zulassung in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der silberne Audi nutzte hierbei fälschlich die Richtungsfahrbahn München. Mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mussten diesem mit ihren Fahrzeugen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Um weitere Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern zu verhindern, wurde der Verkehr auf der Autobahn kurzfristig angehalten. Eine Fahndung nach dem Auto führte aber zunächst zu keinem Erfolg.

Der Falschfahrer wird auf der A7 entdeckt

Im weiteren Verlauf des Sonntagmorgens wurde auf der A7 bei Nersingen ein defekter Pkw mit ausländischer Zulassung auf der Fahrbahn mitgeteilt. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um den zuvor gesuchten Audi handelte. Schnell wurde der Polizeistreife auch der Grund für das Verhalten des 38-jährigen Österreichers bekannt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Er musste vor Ort seinen Führerschein abgeben und durfte die Fahrt nach einer Blutentnahme mit einem Taxi fortsetzten. Zu einem Sachschaden oder Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Weitere Verkehrsteilnehmer, die dem Audi ausweichen mussten und hierdurch konkret gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Günzburg unter Telefon 08221/919311 zu melden. (AZ)