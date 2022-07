Geldbeutel wird einer Frau beim Einkauf in Leipheim gestohlen

Eine Frau wird beim Einkaufen in Leipheim bestohlen. Sie hat ihren Geldbeutel offen im Einkaufskorb liegen gelassen.

Opfer eines Diebstahls ist am Montag eine Kundin eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Leipheim geworden. Wie die Polizei berichtet, ließ die betroffene Frau unbedacht ihren Geldbeutel offen im Einkaufskorb liegen. Durch einen bislang unbekannten Täter oder Täterin wurde dieser im Zeitraum des Einkaufes zwischen 10.30 bis 11 Uhr aus dem Korb gestohlen.

Polizei bittet um Hinweise zu Diebstahl in Leipheim

Zeugen und Zeuginnen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)