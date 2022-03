Gelungene Premiere für die Theatergruppe der Moosdeif'l Riedheim

Plus Die Theatergruppe der Moosdeif'l Riedheim spielt die abwechslungsreiche Komödie "Zapp-Zarapp", über einen Gasthof, dessen Wirte und die Kunst sich zu vertragen.

Leidenschaftliche Darsteller, eine aufwendig gebaute Bühne und eine liebevolle Maske sind die Zutaten für eine abwechslungsreiche Komödie. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie führt die Theatergruppe der Moosdeif'l Riedheim wieder ein vollwertiges Theaterstück auf. Der Drei-Akter "Zapp-Zarapp" weiß als klassische Wirtshaus-Komödie zu überzeugen. Neben Absurditäten, Alltagsproblemen und Witz bietet das Stück aber auch wertvolle Botschaften.